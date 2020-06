Cavaglià, il rendiconto 2019 all'esame del Consiglio Comunale di stasera

Il sindaco di Cavaglià, Mosè Brizi, ha convocato per oggi, mercoledì 17 giugno, alle 18:30, il Consiglio Comunale, che si terrà ancora a porte chiuse.

All'ordine del giorno il servizio di segreteria in forma associata con lo scioglimento della convenzione con i Comuni di Tavagnasco, Quassolo e Quincinetto, e l'approvazione dello schema di convenzione tra l'Amministrazione di Cavaglià ed il Comune di Tronzano.

In ambito finanziario, l'assemblea è chiamata a pronunciarsi sul rendiconto dell'esercizio 2019, su una variazione al bilancio di previsione 2020 ed al bilancio pluriennale 2020-2022, e sulla riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura a causa del coronavirus.

Completano il programma dei lavori la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta del 27 maggio, le linee di indirizzo in merito alla determinazione delle sanzioni previste dalla legge regionale sulla tutela ed uso del suolo, e l'esame di un' interrogazione presentata dal gruppo di minoranza "Cavaglià Terra Viva".