Maltempo, è di nuovo allerta gialla con temporali e rovesci. A Bielmonte 52 mm di pioggia nelle ultime 24 ore

È di nuovo maltempo sul Piemonte. Come si legge sul sito dell'Arpa regionale, una circolazione depressionaria, centrata sulla Normandia, caratterizza, ancora per il pomeriggio odierno e la giornata di domani, le condizioni meteorologiche sulla nostra regione con schiarite irregolari alternate ad annuvolamenti associati a rovesci e temporali localmente intensi che possono essere accompagnati da grandine e raffiche di vento sostenute.

In considerazione dell'evoluzione attesa, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emanato per oggi e domani un’allerta gialla per temporali: sono possibili allagamenti, fulminazioni, locali fenomeni franosi e caduta alberi. Da venerdì è previsto un progressivo rialzo dei valori di pressione in quota ed il ripristino di condizioni più stabili, soprattutto sulle aree di pianura, mentre su zone montane e pedemontane saranno ancora possibili rovesci di calore deboli o al più moderati.

Sul Piemonte, nelle ultime 24 ore, si sono verificate precipitazioni a carattere di rovescio che sono state anche forti. I valori più significativi si sono osservati a: Caldirola con 53 mm, Bielmonte con 52 mm, Colleretto con 40 mm. La stazione di Pian delle Baracche a 2100 metri ha registrato 50 mm con un massimo di 30 mm in un’ora.