Biella, in vendita locali della Caffetteria della Provincia

Come stabilito dal Consiglio Provinciale del 27 marzo 2017 (con delibera n. 7), è iniziato il Piano delle alienazioni dei beni immobili della Provincia di Biella per il triennio 2020-2022. Il primo immobile posto in vendita è composto dai locali della Caffetteria del Palazzo, attualmente adibiti a bar denominato “Three trees”. L’immobile è riconosciuto di interesse culturale dalla competente Soprintendenza in quanto parte del complesso immobiliare “Ex Ospizio di Carità maschile di Biella”.

Costituirà una unità immobiliare autonoma, pur contigua al Palazzo provinciale in relazione al quale dovranno essere previsti e disciplinati gli obblighi reciprochi. I locali rivestono destinazione bar/caffetteria/cucina/magazzino, con certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Biella, agli atti della Provincia. Il valore è stimato pari a 203.250 euro. Le offerte dovranno pervenire entro le 13.30 del 16 luglio 2020 . L'offerta di vendita e documentazione completa di planimetrie e perizie visionabili e scaricabili sul portale della provincia di Biella: clicca qui.