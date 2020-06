AISE, consegnate oltre 350 mascherine alla parrocchia di Crevacuore

Nei giorni scorsi, alla parrocchia di Crevacuore, una rappresentanza degli utenti della Comunità Terapeutica AISE, accompagnati da due educatori, ha incontrato il parroco, don Alberto per la consegna di oltre 350 mascherine contenute in apposite buste, confezionate dai ragazzi della comunità terapeutica per consegna ad ogni abitante del comune di Caprile e dintorni che si presenterà in chiesa o in parrocchia. ll parroco dopo aver preso in consegna le mascherine confezionate dagli utenti della comunità terapeutica AISE ha detto: "Ringrazio la delegazione per la cortese e gradita visita e soprattutto vi ringrazio a nome di quanti indosseranno le preziose mascherine che avete offerto."

"Il gesto vuole essere un segno tangibile dell'amichevole convivenza che si protrae da oltre trenta anni tra gli abitanti di Caprile e gli ospiti della comunità terapeutica - ha dichiarato il presidente dell'AISE Dominik Mùller- è su questo binario della civile convivenza con i residenti di questo villaggio che l'AISE intende proseguire anche per ilfuturo la sua delicata attività sociale e terapeutica a favore delle persone piar deboli e bisognose." L'AISE è una onlus che opera dagli anni '90 a Caprile, nella frazione Persica, dove si è trasferita proveniente da Pontida in provincia di Bergamo. Attualmente la comunità ospita 22 utenti sottoposti a cure terapeutiche seguite da operatori specializzati (psicologi, educatori e assistenti sociali), l'AISE ha altre due comunità, "Jonathan'90" e "la casa di Anna", a Buscate in provincia di Milano, dove sono ospitati minori con varie problematiche, seguiti e curati da personale specialistico. ln totale, l'AISE collabora con una quarantina di persone tra impiegati, consulenti e volontari e assiste ogni anno oltre 200 famiglie in Lombardia, Piemonte e varie altre parte d'ltalia.