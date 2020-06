"Sua figlia è in ospedale con il Covid: servono soldi per le cure". Attenzione alla nuova truffa

E' di nuovo allarme per le tentate truffe. In giornata ci sono stati almeno due casi di persone che hanno ricevuto telefonate da sedicenti parenti che, in lacrime, annunciano di essere finiti in ospedale a causa di un malore e di essere stati trovati positivi al Covid. La storia prosegue con la richiesta di una somma ingente che dovrebbe servire a pagare cure indifferibili.

Una truffa ben congegnata, al punto che una delle donne prese di mira dai malfattori, nel richiamare la figlia per accertarsi della veridicità della telefonata, si è trovata nuovamente a parlare con la persona che le aveva chiesto denaro e che, in lacrime, ha continuato la sceneggiata. Fortunatamente la donna non è caduta nella trappola e a avvertito i carabinieri che hanno poi avviato le verifiche del caso.

Tuttavia, è bene prestare molta attenzione: i truffatori sanno essere estremamente convincenti nelle loro messe in scena e il rischio è di perdere davvero somme ingenti (ovviamente l'ospedale non chiede denaro per prestare cure alle persone che vengono ricoverate ma è chiaro che, nell'agitazione del momento, una persona, soprattutto se anziana, potrebbe anche non pensarci...).