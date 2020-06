Sostegno, pollici in alto per i centri estivi. E il sindaco annuncia: “Presto posa dei pannelli fotovoltaici”

Sono partiti ieri, 15 giugno, i centri estivi di Sostegno, curati dal Comune insieme all'Associazione Archimede. “Più di 20 bambini hanno preso parte con entusiasmo – spiega il sindaco Giuseppe Framorando – Sono stati divisi in due gruppi: le materne stanno nel cortile e nell'edificio scolastico; elementari e medie, invece, sono seguiti nei campi sportivi e all'oratorio di Sostegno. Tutto è a norma di legge, così come le operazioni di sanificazione per garantire la sicurezza. Anche se si tratta di un centro estivo particolare, contrassegnato dall'osservanza di tutte le prescrizioni inerenti le misure di distanziamento previste dall’emergenza Covid tuttora in corso, ci auguriamo che resti comunque un momento di svago per i nostri ragazzi, nonché di aiuto per i genitori che lavorano. Abbiamo lavorato duro per realizzarlo e ringrazio l'opera del mio vice Marco Bocca, intervenuto in prima persona sull'argomento”.

Il centro estivo durerà fino a fine luglio, salvo nuove direttive dal governo centrale. “C'è, infatti, l'opzione per organizzarlo anche una settimana nel mese di agosto ma siamo in attesa di indicazioni da Roma” sottolinea il primo cittadino. Proseguono, intanto, le opere pubbliche. “C'è l'appalto per la posa di pannelli fotovoltaici sul tetto delle scuole e in Municipio – annuncia il sindaco – per un costo da 50mila euro. Presto inizieranno i lavori e contiamo di concluderli entro settembre”.