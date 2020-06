Santuario di San Giovanni d'Andorno riapre dopo il lockdown, si parte con una mostra di pittura di Artinsieme

Il Santuario di San Giovanni d'Andorno riapre le porte dopo mesi di lockdown. A comunicarlo il presidente della Fondazione OPL Pier Luigi Touscoz che, in collaborazione con gli Amici di San Giovanni e il Centro Documentazione, propone una serie di eventi culturali in corso di definizione per l'estate 2020.

Si inizierà sabato 20 giugno, alle 18, con una mostra di pittura del gruppo Artinsieme di Gaglianico che sarà visitabile fino al 12 luglio nei week-end con i seguenti orari: sabato, dalle 15 alle 19 e domenica il mattino dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30. L'accesso sarà consentito fino a 20 persone che dovranno attenersi alle disposizioni anti Covid (mascherine, distanza sociale, sanificazione) con un percorso a senso unico (entrata dal sagrato chiesa e uscita sotto i portici).

“Inoltre, lo stesso 20 giugno verrà inaugurata l'apertura dell'albergo ristorante con una nuova gestione – spiega il presidente Touscoz - Le premesse per una buona stagione ci sono tutte, c'è da sperare in un tempo favorevole e faremo il possibile per far dimenticare il triste periodo che ha sconvolto le nostre vite: la tranquillità del luogo accompagnata da una buona accoglienza rappresentano l'ambiente ideale per una rinascita del corpo e dello spirito”.