Coronavirus, impresa e società nel Biellese durante e dopo la pandemia

L'impresa e la società nel Biellese durante e dopo il coronavirus. Imprenditori, amministratori, società civile, sapranno cogliere questa tragica opportunità per interventi di effettivo cambiamento e rinnovamento? Che cosa concretamente cambierà, e quanto consapevolmente in questa nuova fase? Stanno maturando dei valori che possono ispirare scelte precise?

A questi interrogativi proveranno a rispondere Barbara Greggio, Assessore al Commercio e Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo, Montagna, Unesco della Città di Biella, e Nicolò Zumaglini, Presidente ed Amministratore Delegato del Lanificio Subalpino, Vice Presidente Unione Industriale Biella con delega alle Relazioni Industriali, Sicurezza edAmbiente, Vice Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria e Presidente CRAB Medicina ed Ambiente di Biella, al confronto in videoconferenza, che si terrà mercoledì 24 giugno alle 18:30, per una durata di un'ora e mezza circa.

L'evento è organizzato dalla sede di Biella dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, con la partecipazione del presidente del gruppo interregionale UCID Piemonte Valle d’Aosta Paolo Porrino, con invito esteso a tutte le sezioni UCID del Piemonte, e con accesso libero a tutti in modo da avere la possibilità di intervenire in diretta durante la conferenza per domande e osservazioni.

