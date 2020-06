Biella, tutto pronto per l'assembela sezionale degli Alpini: si esamina l'adunata del 2023

L'assemblea annuale ANA dei delegati, già convocata lo scorso 1° marzo e poi rinviata per l'evolversi dell'emergenza epidemiologica, avrà svolgimento sabato 20 giugno, in seconda convoca alle 9, sul piazzale della Sede sezionale, via F. Nazionale 5, a Biella.La convocazione ottempera la normativa emergenza Covid-19 in vigore e segue le indicazioni ricevute dalla Sede nazionale. Prevede la partecipazione del solo capogruppo o di un suo delegato (come da modifica una tantum dell'art. 11 del regolamento sezionale ANA causa emergenza sanitaria). Un termoscanner all'ingresso provvederà alla misurazione della temperatura corporea.

L'assemblea si tiene all'indomani della decisione dell'associazione di rinviare al 2021 l'adunata nazionale di Rimini prevista nel corrente anno, mentre la successiva adunata di Udine slitta al 2022. Conseguentemente la candidatura di Biella sarà esaminata per l'adunata del 2023.Circa le manifestazioni già in calendario si segnala che il raduno-pellegrinaggio annuale al Monte Camino (unitamente all'omaggio al monumento alle Batterie alpine al Pian della Ceva) della penultima settimana di luglio è stato annullato.Il raduno intersezionale biennale Aosta-Biella-Ivrea alla Colma di Mombarone di domenica 23 agosto è stato rinviato al 2021.