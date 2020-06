Biella, Forza Italia al fianco dei vescovi: “No a leggi liberticide”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Non può che trovarci d’accordo la posizione che la Conferenza dei Vescovi italiani ha assunto nei confronti della proposta di legge sull’omotransfobia che è stata presentata in Parlamento.Anche Forza Italia rimarca che non c’è nessun vuoto normativo che giustifichi una legge del genere perché già l’ordinamento italiano prevede che quando una persona venga lesa o discriminata per qualsiasi ragione la magistratura è titolata ad intervenire.E’ assolutamente vero che questa proposta di legge va nella direzione di un vero e proprio furore ideologico che comporta tra i suoi principali danni collaterali un ennesimo tentativo di distruzione delle politiche a sostegno della famiglia.Non sono solo queste ultime a essere minacciate ma anche la libertà pensiero di chiunque affermi pubblicamente la verità su complementarità sessuale e dunque famiglia naturale.

Anche la Chiesa si sente minacciata nelle proprie libertà, come spiega il Vescovo di Ventimiglia mons. Suetta:'La libertà della Chiesa dal punto di vista teologico poggia sulla rivelazione: la Chiesa ha ricevuto il dono della Verità ed esiste per annunciarla. Dal punto di vista terreno, essendo un’istituzione con la propria visione del mondo, ha il diritto (che in Italia è riconosciuto dalla Costituzione) di insegnare la propria Dottrina. Oggi la libertà della Chiesa viene conculcata in diversi modi, soprattutto con la pressione culturale riconducibile al “pensiero unico” o al “politicamente corretto”. Secondo questa concezione specie se si tratta di sessualità e famiglia, la Chiesa può dire quello che vuole solo in casa propria. E questa ovviamente è una violazione della sua libertà'.

E’ incredibile e sempre più inquietante che in questi drammatici momenti per la vita del nostra Paese, la sinistra al potere concentri le proprie energie su proposte di legge liberticide, cercando di comprimere sempre più gli spazi di libertà di opinione e di pensiero.I provvedimenti più ideologici, quindi più illiberali, servono alla sinistra per “marcare” una pseudo-identità, un’identità senz’anima, frutto di uno smarrimento che ormai la vede lontanissima della sinistra di decenni fa, che non parla più al popolo ma solo a sé stessa, in un delirio autoreferenziale “radical-chic” , chiusa nelle proprie alcove e lontana dalla realtà del Paese.

Un’ennesima dimostrazione di quanto sia vero poi che l’unico collante che tiene insieme le forze di governo è la mera gestione del potere fine a sé stesso. Ci si chiede come i cattolici del PD e di Italia Viva possano condividere azioni di questo genere.Forza Italia rappresenterà sempre un presidio di libertà contrapposto a ogni forma di forzatura ideologica del pensiero unico dominate dal politicamente corretto”.