Da Veneta Cucine di Gaglianico tante novità, ecco la nuova tecnologia antibatterica FOTO

Nuove promozioni da Veneta Cucine, che dopo il lockdown riparte presentando ambienti più sicuri grazie alla tecnologia anti-batterica: in un periodo in cui germi a batteri la fanno da padroni, il “Green Thinking” di Veneta Cucine contribuisce a rendere più sano l'ambiente e a preservare la salute dell'utilizzatore, definendo il pensiero ecologico posto al servizio di innovazioni che accrescono la funzionalità dei prodotti. Numerosi i marchi sanificati, tra cui la BBS® Bacteria Blocker Silverguard, marchio creato per identificare il trattamento igienizzante a base di ioni d'argento, che riduce al 99,9% il proliferare di batteri, fattore che rimane inalterato nel tempo.

Non solo sicurezza, ma anche design: Veneta Cucine lancia “Caranto”, nuovo marchio di piani tecnici ad elevate prestazioni, che assicura, nelle sue molteplici declinazioni, standard di assoluta qualità e bellezza. Il logo Caranto si distingue sia nella versione Ker per i piani in ceramica, sia in Caranto Quartz per i piani in agglomerato di quarzo, unendo un materiale estremamente tecnico e solido ad un design moderno e funzionale ad elevate prestazioni, che superano in maniera evidente quelle degli altri piani tecnici presenti sul mercato.

Oltre alle promozioni già presenti in negozio, Veneta Cucine ha voluto dare “Più Serenità” ai suoi clienti: acquistando una cucina, infatti, sarà possibile ottenere, grazie allo speciale finanziamento senza costi, 30 mesi a tasso zero e si potrà iniziare a pagare la propria cucina da Gennaio 2021.

Potrete trovare questo e molto altro nel negozio Centro Veneta Cucine by Miglietti in Via Cavour, 28 a Gaglianico e Miglietti Arreda in Via Ivrea, 55 a Biella.

Per maggiori informazioni: www.migliettiarreda.it - 015 403366 – 015 543190