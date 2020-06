Rally della Lana: aperte le iscrizioni per l'edizione 2020. Sarà il primo dopo il lockdown

Il rallyLANA ha aperto le iscrizioni per l’edizione 2020, che sarà il primo rally post-lockdown nel Nord Italia: un onore ma anche una grande responsabilità. Proprio per questo l’organizzatore, la rallyLANA.ALIVE e la New Turbomark che ne cura gli aspetti tecnico-sportivi, hanno ulteriormente affinato i dettagli del rally e concordato con le Autorità locali un tracciato modificato in base al nuovo format federale e in accordo alle preferenze e alle esigenze di un territorio che sente e condivide questo evento sportivo, la sua tradizione e le sue importanti ambizioni e prospettive future, ma nella volontà di rispettare le cautele e i protocolli legati alla pandemia.

Lo stesso slogan del 33° rallyLana riflette questo principio: una Ripresa dell’attività agonistica nel Ricordo dei lutti, delle sofferenze e dei problemi della pandemia che tutti vogliamo non si ripresentino più, da cui l’esigenze dell’assoluto Rispetto delle norme anti-contagio.

Il rinnovato format del rally prevede lo svolgimento nell’arco di due giorni, con partenza da Biella sabato alle ore 18.16 a cui seguirà il primo passaggio su due prove speciali (Rosazza da 7,2 km e Tracciolino da 6,8 km) prima del Parco Assistenza che precede la ripetizione delle stesse due prove – che segna l’affascinante ritorno delle speciali alla luce dei fari - e quindi il lungo riordino notturno. Domenica mattina la ripresa alle ore 8 con il Parco Assistenza a cui seguiranno i tre passaggi sulla prova di Curino (km. 9,20) e l’arrivo finale a Biella dalle ore 16,40.

I dettagli completi del programma dell’intero 33° rallyLANA, si possono trovare sul sito https://www.rally-lana.it/.