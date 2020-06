E' partito il "Concorso Ecoattivi" indetto da Cordar. Primo premio una city car elettrica

Anche per il biennio 2020-2021 Cosrab, consorzio per lo smaltimento deirifiuti area biellese, ha deciso di aderire al concorso nazionale “Ecoattivi”, che coinvolgerà la popolazione biellese fino a marzo 2021, con estrazione dei premi finali prevista ad aprile 2021. L’emergenza sanitaria ha purtroppo ostacolato la partenza ufficiale del concorso, fissata per il territorio biellese a oggi, lunedì 15 giugno 2020.

A partire da tale data sarà possibile accumulare punti con: • i conferimenti di rifiuti nei centri di raccolta consortili• l’utilizzo delle biblioteche comunali• il compostaggio domestico Sempre attive, invece, le attività interattive presenti sull’app “Ecoattivi”(quiz e sondaggi) e l’accumulo di punti tramite mobilità sostenibile.

Come fare per partecipare? È sufficiente sul proprio smartphone l’app “Ecoattivi” e registrarsi con i propri dati. Una volta registrati si potranno accumulare punti con i quiz e i sondaggi presentati o con la mobilità sostenibile (in bicicletta o a piedi)sfruttando il sistema gps del proprio smartphone o, ‎con le attività“all’aperto”, scannerizzando i QR code presenti sui cartelloni installati vicino agli ecocentri provinciali e stampati sui segnalibri presenti nelle biblioteche comunali aderenti. I partecipanti al concorso accumuleranno punti anche con il compostaggio domestico, fotografando la propria compostiera con la funzione “Compostaggio domestico” messa a disposizione dall’app.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico poi, verranno distribuiti coupon dotati di QR code ai partecipanti al progetto “Mappiamo la città di verde”,in modo da inserire anche il plogging (raccolta di rifiuti mentre si cammina o si corre) tra le attività virtuose premiate da “Ecoattivi”. Oltre ai premi nazionali (city car elettrica e biciclette elettriche) Cosrab aggiunge, come premi destinati ai soli cittadini biellesi, 25 buoni sconto COOP. Maggiori informazioni su http://cosrab.ecoattivi.it/