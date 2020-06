Voli internazionali, le aziende puntano al noleggio di jet privati

Il mercato della business aviation registra ormai anche in Italia cifre importanti. Le imprese sono quelle che contribuiscono in misura maggiore ad alimentare la richiesta, in particolare per quanto riguarda i jet privati.

Si tratta di velivoli molto apprezzati, soprattutto per i voli internazionali, di cui da diversi anni è possibile usufruire con maggiore facilità grazie ai servizi di noleggio messi a disposizione anche online da realtà specializzate del settore.

Tra i punti di riferimento del nostro paese, a questo proposito, è possibile trovare Fast Private Jet, che attraverso la grande esperienza del suo team offre soluzioni pensate su misura per qualsiasi tipo di necessità.

Il tutto sfruttando pienamente le possibilità della rete: il sito ufficiale dell’azienda infatti, disponibile alla pagina www.fastprivatejet.com/it, è una vera e propria vetrina costantemente aggiornata, da cui è possibile visionare tutti i velivoli della flotta di Fast Private Jet, così come l’ampio ventaglio di servizi disponibili oltre al noleggio.





I vantaggi di volare con un jet privato

Noleggiare un jet privato permette di beneficiare alle imprese di importanti vantaggi, di diversa natura.

Tra questi, indubbiamente assume un peso importante la possibilità di rafforzamento del proprio brand aziendale offerta da questo tipo di volo: un viaggio con jet privato incrementa la classe e professionalità dell'azienda, dato che è riconosciuto ancora oggi come un servizio top class, soprattutto nell'ambito di voli internazionali.

Molte aziende, inoltre, scelgono di noleggiare jet privati per risparmiare tempo. Un volo privato, infatti, non richiede di dover arrivare in aeroporto con troppo anticipo, né di fare il check-in o di sottostare a tutte le procedure di imbarco, con relativi tempi d’attesa potenzialmente molto lunghi. Il servizio di noleggio di un jet privato permette, infatti, anche di concordare insieme alla compagnia l’orario di arrivo sul posto.

Una necessità strettamente connessa è quella dell’ottimizzazione. Per le aziende e le imprese, infatti, ottimizzare i tempi e ridurre le ore di volo, oltre che quelle di attesa per l’imbarco, è fondamentale per aumentare al massimo la propria produttività. Un jet privato permette di soddisfare anche questa necessità. Inoltre, durante un volo privato è possibile godere di comfort e tranquillità, il che permette a chi lo desidera di essere operativo senza alcun disturbo anche durante il tempo trascorso in viaggio.



Come prenotare un jet privato

Grazie ai servizi online prenotare un aereo privato è molto semplice. Sul sito di Fast Private Jet, ad esempio, è possibile richiedere un volo in pochi click. Il portale mette infatti a disposizione una procedura guidata che consente di indicare ogni preferenza in modo veloce e funzionale.

In alternativa, si può scegliere di contattare la compagnia tramite mail o telefonicamente, spiegando le proprie esigenze e richiedendo un preventivo. Inoltre, il servizio clienti è sempre a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito al noleggio dei velivoli.

Ricevuta la richiesta, il team di Fast Private Jet provvederà a contattare i propri collaboratori, che proporranno tre diverse soluzioni al cliente, il quale potrà scegliere in autonomia quella più adeguata alle proprie esigenze. Tutte le proposte sono corredate di un'attenta descrizione del servizio e delle caratteristiche del jet che si andrà poi ad utilizzare, con incluse fotografie esplicative.

Ogni preventivo è sempre chiaro e trasparente, comprensivo di tasse e imposte, al fine di dare la possibilità al cliente di scegliere il mezzo più adatto senza alcuna sorpresa finale. Il pagamento avviene tramite Stripe, uno tra i migliori software realizzati per lo spostamento del denaro. Si può procedere attraverso bonifico bancario oppure tramite carta di credito, a seconda delle specifiche necessità e preferenze del cliente.