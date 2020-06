La Camera di Commercio attiva il servizio “libri digitali”

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli ha attivato il nuovo servizio Libri Digitali, che offre alle imprese o ai loro intermediari gli strumenti necessari per favorire il processo di informatizzazione e digitalizzazione della tenuta dei libri e dei registri contabili.

Il servizio è fruibile tramite la piattaforma https://libridigitali.camcom.it che è sempre accessibile anche da smartphone e tablet, senza limiti di spazio e di tempo ed è stato ideato per aiutare le imprese a gestire in totale sicurezza e con pieno valore legale la dematerializzazzione dei libri d’impresa, facendo risparmiare tempo e risorse.

Tramite il portale sarà possibile rendere digitali tutte le scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici (libro giornale, libro degli inventari, ecc.), le scritture contabili richieste dalla normativa tributaria (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.) e i libri sociali obbligatori (libro dei soci, libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o dei revisori, ecc.); sono esclusi i registri e i formulari rifiuti.

Per utilizzare il servizio basterà registrarsi sul portale del sistema camerale “Libri Digitali” e poi accedere con la massima sicurezza tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); entrambi gli strumenti sono rilasciati dalla Camera di commercio. La tariffa di accesso al servizio è pari a 50 euro all’anno (IVA esclusa) per impresa a prescindere dal numero di libri e dall’entità dello spazio occupato e si paga direttamente nel portale che si appoggia alla piattaforma PagoPA. L’accesso ha validità a partire dalla data di pagamento per la durata indicata; al termine di tale periodo, in assenza di rinnovo, l’utente o il suo delegato non potranno inserire nuovi libri, ma potranno consultare quelli già inseriti per un periodo massimo di 10 anni.

Libri e registri saranno conservati nel rispetto delle regole del CAD, garantendo riservatezza, autenticità, integrità, immodificabilità e fruibilità. La conservazione sarà eseguita automaticamente dal sistema dalla società del sistema camerale InfoCamere, conservatore accreditato da AgID.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno (termine così allungato, rispetto agli originari 3 mesi, dalla L. 12 luglio 2011 n. 106) a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore (o di altro soggetto dal medesimo delegato) con riferimento ai documenti contenenti le relative registrazioni.

Il sistema mette a disposizione anche un servizio di catalogazione delle scritture ad albero organizzato per singolo anno. In questo modo sarà possibile definire faldoni digitali per Categoria - Tipologia - Libro (es. Libri Sociali - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee - Libro adunanze).

Tramite il portale sarà inoltre possibile versare l’imposta di bollo e la tassa di concessione Governativa tramite F24, sempre che si sia titolari di IConto, l’istituto di pagamento di InfoCamere.

Per informazioni sulle modalità di utilizzo del servizio Libri Digitali è possibile contattare lo sportello di consulenza sui servizi digitali attivato nella CCIAA di Biella e Vercelli scrivendo all’indirizzo servizi.innovativi@bv.camcom.it oppure scrivendo all’e-mail assistenza.libridigitali@camcom.it o tramite il call center al numero 06.44285285.