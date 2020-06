Si allontana dal gregge in transumanza, capretta smarrita vaga senza meta

Una piccola capretta smarrita vagava senza meta tra le abitazioni della frazione Vacchera di Caprile quando una residente l'ha notata e preoccupata per la sua incolumità, l’ha fatta entrare nel proprio cortile di casa, dove già alleva conigli e galline.

Dopo essersi accertata del buono stato di salute ed aver verificato l’assenza di microchip, la donna ha informato i Carabinieri di Crevacuore che si sono subito attivati per restituire l’animale al pastore.

In attesa di potersi riunire al gregge, l’animale è stato lasciato libero di pascolare tra i campi della frazione, in attesa che il proprietario si faccia avanti per ricondurla insieme a tutto il resto del gregge.