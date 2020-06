Scoppia un cavo, intervento di Vigili del Fuoco e tecnici a Valdilana

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, intorno alle 6.50, in frazione Botto, a Valdilana, per lo scoppio di un cavo dell'Enel. Sul posto si è precipitata la squadra di Ponzone, insieme ai tecnici, per la messa in sicurezza della zona e il ripristino della corrente, saltata per almeno 20 minuti. Al momento, la squadra è rientrata mentre i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.