I Carabinieri di Vigliano fermano e denunciano tre nomadi autori di possibili furti

Ieri, nel corso di normale servizio per il controllo del territorio, i militari dell'Arma di Vigliano notavano un'autovettura con a bordo tre soggetti che si aggirava per le vie del paese. Poiche' nei giorni scorsi vi erano state segnalazioni da parte di cittadini, riguardo ad un veicolo simile nel colore e nel modello, i Carabinieri insospettiti, hanno proceduto al controllo del mezzo, identificando i passeggeri, tutti con precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona e rinvenendo all'interno dell'autovettura un tubo di ferro.

A questo punto è scattata la denuncia per porto abusivo di strumenti atti ad offendere e il conseguente sequestro dell'arma impropria. Gli stessi, visti i numerosi precedenti, sono anche stati proposti alla locale Questura per l'irrogazione del foglio di via obbligatorio.