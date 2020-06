Cumuli di escrementi sul marciapiede, l'ira di un lettore: “Tanfo terribile. Ma siamo persone civili o zozzoni?” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gentile Direttore,

vorrei condividere con lei e tutti i lettori di Newsbiella il mio disagio. Uno stato d'animo turbato dal degrado riscontrato nei giorni scorsi ai giardini pubblici di Piazza Conte Ferdinando Avogadro di Collobiano, situati a Vigliano Biellese.

Ebbene, stavo passeggiando sul marciapiede quando ho trovato numerosi escrementi di animali, in barba alle regole del vivere civile. Una vera marcia a ostacoli per evitare di sporcare le scarpe. Otto tracce, disgustose alla vista e all'olfatto, in poco meno di 60 metri di marciapiede, con un cestino in bella vista che invita i padroni dei cani a gettarle. Per non parlare della puzza e del tanfo. Terribile.

Ma siamo persone civili o zozzoni? È possibile ridurre un marciapiede, un bene pubblico, quindi di tutti, in questo modo? Mi auguro che il Comune faccia in modo di contrastare fenomeni di incuria e totale disinteresse. Per piacere, riscopriamo l'educazione e il rispetto. Ne beneficeremmo tutti”.