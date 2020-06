Biella, scontro tra auto in via Milano: lievi ferite per i conducenti e traffico rallentato

Altro incidente sulle strade del capoluogo. Dopo via Ogliaro all'ora di pranzo (clicca qui), nuovo scontro tra veicoli in via Milano, al confine tra Vigliano Biellese e Biella, intorno alle 17.15 di oggi, 16 giugno. La dinamica esatta è al vaglio degli agenti di Polizia locale, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. I due conducenti coinvolti nel sinistro, un 87enne e un 68enne, entrambi di Biella, hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati in Pronto Soccorso per alcuni controlli di routine. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei due automezzi, effettuata dal carro attrezzi.