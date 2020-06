Attacco hacker alla pagina Facebook delle Biblioteche Città di Biella

Attacco hacker alla pagina Facebook Biblioteche Città di Biella. A comunicarlo, questa mattina, lo stesso Comune di Biella che in una nota stampa spiega: “Ignoti hanno assunto l’amministrazione del profilo e modificato alcuni contenuti a partire dai loghi istituzionali. Il Comune si dissocia da qualsiasi tipo di pubblicazione proveniente da personale esterno ai dipendenti comunali e si scusa con l’utenza per i possibili disservizi. Il Comune di Biella ha segnalato l’accaduto a Facebook e sta valutando una segnalazione alle forze dell’ordine per risolvere quanto prima l’inconveniente”.