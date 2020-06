Mister Italia 2020, giovane biellese primo alle selezioni online: ecco chi è

C'è un biellese in testa alla classifica di Mister Italia Web, una delle selezioni online che danno accesso alla finale nazionale di Mister Italia, il più importante concorso di bellezza maschile italiano. Si tratta di Daevid Karlo Sarmiento, 20 anni di Cavaglià, con papà filippino e mamma italiana.

Alto 1.80, capelli neri e occhi marrone, il giovane biellese si definisce ambizioso, attento e abile. Tifoso del Milan, pratica il calcio e il basket e alterna il lavoro di cuoco con quello di modello. I suoi idoli? La cantante Alanis Morissette e l'attore Derek Ramsey. Nei giorni scorsi, la giuria tecnica gli ha assegnato la prima posizione del titolo Mister Italia Web, a discapito del romano Riccardo Saraca (28 anni) e del milanese Mirko Di Pierro (25 anni).

I primi classificati per la categoria Mister Italia Web accederanno direttamente alle fasi nazionali che si terranno in Friuli Venezia Giulia, in attesa della finale nazionale di Mister Italia a Lignano Sabbiadoro. Un appuntamento dove si celebra e si esalta la bellezza maschile italiana abbinato tra l’altro ai maggiori male beauty contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo e altri ancora.