Pro Loco Riabella al lavoro per risistemare il Parco Arbo

La cura del proprio territorio è la missione principale della Pro Loco di Riabella. Nei giorni scorsi, alcuni volontari hanno raggiunto il Parco degli Arbo (la caratteristica area verde dell'alta Valle del Cervo e meta ideale di molti biellesi) per effettuare la consueta pulizia dei prati di Sit di Vegge e dintorni. Come testimoniato sulla propria pagina Facebook, i risultati sono stati ottimali per rendere ancor più suggestivo uno degli angoli più affascinanti di Riabella.