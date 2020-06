Voglia di praticare sport all'aria aperta? Con gli orologi Garmin puoi misurare le tue prestazioni

Con la bella stagione cresce la voglia di uscire e di fare sport all’aria aperta. Chi ha intenzione di allenarsi, camminare, muoversi in natura non può fare a meno degli orologi Garmin, capaci di misurare le proprie prestazioni, i tragitti percorsi e di confrontarli con i dati degli amici. Gli orologi Garmin possono essere indossati in qualsiasi situazione e non solo durante il tempo libero, essendo caratterizzati da un’ottima estetica e dalla possibilità di essere abbinati con qualcosa di elegante.

Dal 3 giugno al 31 luglio, una grande offerta: in caso di acquisto di modelli delle serie Fenix 5 e Instinct ci sarà la possibilità di ricevere uno sconto dai 50 ai 100 euro, direttamente da Garmin. Ad esempio acquistando un Instinct “Graphite” si verrà rimborsati per un totale di 50 euro mentre, per un Fenix 5 “Sapphire Black”, il rimborso raddoppia. Per avere maggiori informazioni basterà recarsi presso il punto vendita in via Tripoli 43, a Biella. Oppure telefonando al numero 015406098.

Vai sul sito (clicca qui) e cerca il tuo modello preferito, qualsiasi prodotto potrà essere ricevuto anche comodamente a casa tua. È anche possibile acquistare gli orologi Garmin su Ebay (clicca qui) come “Zanotti Eliano Editore”.