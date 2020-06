Maturità, tornano a scuola i docenti e si riuniscono commissioni. Azzolina: “Segnale di ritorno alla normalità” VIDEO

“Stamattina tornano a scuola i docenti delle classi quinte del secondo grado, si riuniscono le commissioni d'Esame. Un primo rientro dopo il lockdown”. A scriverlo, in post sulla propria pagina Facebook, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. “Voglio ringraziare tutti i commissari e presidenti di commissione che accompagneranno i maturandi in queste giornate – prosegue - Resto convinta che fosse giusto mantenere gli Esami, farli in presenza e in sicurezza. Perché con il secondo ciclo si chiude un lungo percorso di studi e l'Esame è uno snodo verso la vita da adulti. Era giusto far vivere questo passaggio agli studenti. Oggi la scuola comincia a ripopolarsi. È un primo segnale di ritorno alla normalità. Ora lavoriamo per settembre con l'obiettivo di riportare tutti in classe”.