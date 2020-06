Due settimane di soggiorno estivo: la proposta del comune di Benna

Saranno due settimane di soggiorno estivo, dal 30 agosto al 13 settembre di quest'anno, la vacanza organizzata dall'amministrazione Sitzia a Benna. I quindi giorni verranno trascorsi a Bellaria Igea Marina in provincia di Rimini per un costo di 667 euro. Il prezzo comprende la pensione completa del soggiorno in un hotel vicino al mare con camere dotate di ogni comfort, pasti, colazione, pranzo e cena.

Il costo prevede anche l'assicurazione per eventuali rientri forzati e un posto assicurato in spiaggia. Per la richiesta di una camera singola ci sarà un supplemento di 155 euro. Il viaggio sarà in bus e avrà il costo di 35 euro a persona (andate e ritorno) per i residenti e 65 euro per i non residenti. Prezzo variabile in base al numero dei partecipanti: "Più siamo meno paghiamo". L'amministrazione ha concordato, a favore dei nuclei famigliari del paese, uno sconto per eventuali bambini che pernotteranno in camera con gli adulti, in base all'età.

Chiunque fosse interessato si dovrà rivolgere agli uffici comunali o telefonare al numero 0155821203, le prenotazioni dovranno avvenire agli sportelli comunali entro il 31 luglio. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 22 agosto. Per info e prenotazioni potete collegarsi cliccando qui Comune di Benna.