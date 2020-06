Dal Nord Ovest - Terribile schianto in A4, BMW incastrata sotto un camion

Terribile incidente stradale sulla A4. Intorno alle 16.30 di oggi, 15 giugno, si è verificato per cause da accertare uno violento scontro tra un autoarticolato e una BMW serie 320. Quest'ultima è rimasta incastrata sotto al rimorchio del mezzo pesante. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e l'assistenza degli occupanti dell'auto con tecniche di primo soccorso sanitario, in attesa dei sanitari. Le persone a bordo dell'auto sono state successivamente trasportate dal 118 all’ospedale di Chivasso in codice giallo. Presenti anche la polizia stradale e il personale autostradale.