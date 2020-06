Dal Nord Ovest – Finisce con l'auto nel canalone, trasportato in ospedale

Nuovo incidente stradale sulle strade piemontesi. Nella giornata odierna, intorno alle 15.40, i Vigili del Fuoco sono intervenute sulla Provinciale 52, in direzione Vettinié, all'altezza della Cascina Colombara, per un'auto uscita dalla sede stradale e finita nel canale adiacente per cause ancora da accertare. Le squadre, insieme al personale del 118, hanno provveduto a recuperare il ferito e a mettere in sicurezza il veicolo coinvolto nel sinistro. In seguito, la persona alla guida è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di Vercelli. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri di San Germano.