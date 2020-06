Si perde a Gli Orsi e cerca la via di casa. Spavento per la famiglia di un minorenne

Molta apprensione nella giornata di ieri, 13 giugno, per un bambino di circa 10 anni che si è perso mentre si trovava con i genitori al centro commerciale Gli Orsi di Biella. Un attimo di disattenzione, qualche minuto in più fermi davanti ad un negozio per provare un paio di pantaloni o un abito potrebbero essere bastati per non scorgere più il proprio figlio.

A quel punto il bimbo, non riuscendo più a trovare i genitori, si sarebbe incamminato verso l'ex Mercatone Uno in corso Europa a Biella, probabilmente per trovare quella che per lui poteva essere la via giusta verso la propria casa. I genitori hanno subito dato l'allarme e fatto scattare le ricerche con l'arrivo anche dei Carabinieri. In quegli istanti la pioggia che batteva molto forte, ha costretto il bambino a tornare indietro, verso il centro commerciale. Aiutato poi da alcuni clienti, il ragazzino è stato portato negli uffici della direzione de Gli Orsi dove ad attenderlo a braccia aperte c'erano papà e mamma. Tutto bene, solo un grande spavento per tutti quanti.