Salvataggio di due caprioli feriti in poche ore, uno era incastrato in una recinzione FOTO

L'alba di questo lunedì mattina 15 giugno è artefice di un doppio recupero di caprioli da parte dei Vigili del Fuoco distaccamento di Ponzone. Il primo è stato notato privo di sensi a lato della strada provinciale 232 che porta da Valle Mosso a Crocemosso per un possibile un investimento. L'animale, all'arrivo dei pompieri, si è ripreso ed è stato consegnato agli uomini della Protezione civile per le cure del caso.

Il secondo fatto è successo alle 6 in borgata Botto di Valle Mosso nel comune di Valdilana. Un altro capriolo è rimasto incastrato in una recinzione di un terreno privato. Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ponzone che sono riusciti a liberare lo sventurato animale. Anche in questo caso il capriolo ferito è stato poi consegnato alla Protezione civile.