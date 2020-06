Pray, il taglio di una siepe scatena le ire di due donne

Attimi di tensione a Pray. Nel primo pomeriggio di ieri, si è scatenata una discussione animata tra due vicine di casa (una 68enne e una 60enne), causata da divergenze relative al taglio della siepe al confine tra le due limitrofe proprietà.

E’ subito intervenuta una pattuglia della stazione Carabinieri di Coggiola e, precauzionalmente, un’ambulanza del 118 che però non è stata necessaria in quanto non è degenerata ma si è limitata ad una lite verbale. I militari dell'Arma hanno placato gli animi delle donne riconducendole alla ragione.