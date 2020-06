Picchia e minaccia la convivente, la Polizia arresta il compagno

Picchia e insulta la convivente, la Squadra volante interviene e arresta un biellese di 49 anni. Sabato 13 intorno alle 21, alla sala operativa arriva una segnalazione di lite familiare in corso, nell'hinterland di Biella. Un equipaggio della Polizia si porta immediatamente sul posto e trova una donna con evidenti segni di violenza e per tale motivo, viene trasportata al pronto soccorso dove le riscontrano 20 giorni di prognosi per trauma cranico, ecchimosi varie sul corpo, mandibola gonfia e un morso su una mano.

La prima parte del forte litigio avviene anche alla presenza del figlio minorenne. Ed è proprio il piccolo che vedendo le prime botte dell'uomo alla mamma esce di casa e chiede aiuto ai vicini, che prontamente lo proteggono e allertano i soccorsi.

L'uomo, italiano 49enne, nonostante la presenza degli agenti, continua a inveire contro la donna 43enne convivente e a minacciare. Per tale motivo gli operatori della Squadra volante mettono le manette ai polsi dell'uomo per maltrattamenti, lesioni personali e minacce gravi. Nella giornata odierna di lunedì 15 giugno, arriva dal tribunale la convalida del fermo per l'incensurato (divieto di avvicinamento alla casa e alla convivente).