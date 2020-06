Mongrando in lutto per la morte di Gianni Brusa, il ricordo dell'amministrazione Filoni

La comunità di Mongrando è in lutto per la morte di Gianni Brusa all'età di 72 anni. La sua scomparsa ha lasciato profondamente colpiti l’amministrazione comunale così come la responsabile e i volontari della Biblioteca Civica del Paese. Era molto conosciuto, specialmente negli anni '70, quando si esibiva in complessi biellesi con la sua voce inconfondibile.

“Era noto in paese anche quando entrò nel gruppo di volontari della biblioteca – ricorda il sindaco Filoni a nome del Comune - Con la sua disponibilità ha contribuito a mantenere attiva la biblioteca di Mongrando dando un grande aiuto sia nella parte informatica che nelle scelte innovative. Siamo vicini alla moglie Irene e alla figlia Annalisa. Anche la moglie Irene è impegnata socialmente come volontaria nelle attività di racconta storie all’asilo nido e come assistente sullo scuolabus. Gianni aveva un carattere un po particolare come d’altra parte ognuno di noi, ma era un uomo intelligente, sincero e affidabile. Lo ricorderemo così”.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi alle 20 nella chiesa parrocchiale di Mongrando Ceresane. Sempre qui, si svolgeranno domani, 16 giugno, i funerali alle 14.30.