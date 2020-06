I Carabinieri del locale Comando intervengono per il furto di un decespugliatore e di una motosega, avvenuto in una baita isolata ed in disuso, utilizzata come deposito per gli attrezzi da giardinaggio. Il proprietario se ne è accorto solo ieri mattina, ma il furto potrebbe essere avvenuto nella settimana precedente.

Per entrare, i malviventi hanno anche danneggiato la porta d’ingresso. I militari stanno visionando le immagini delle telecamere di video sorveglianza installate nella vicinanze.