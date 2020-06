Coronavirus, mascherine gettate a terra. Un lettore scrive: “Gesto da irresponsabili. Può creare pericolo sanitario”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Alla cortese attenzione del Direttore,

volevo segnalare l'ennesimo fatto deplorevole, visto anche il periodo che stiamo vivendo, profondamente condizionato dal coronavirus. Mentre passeggiavo per Vigliano Biellese, ho trovato due mascherine protettive a terra, a pochi passi dal campo sportivo.

Non è la prima volta che si sottolinea il fatto che simili comportamenti sono dannosi per l'ambiente e la salute di tutti. E' vietato lasciare abbandonati i dispositivi di protezione individuale ma qualcuno non vuole proprio recepire il messaggio. È un gesto da irresponsabili che meriterebbe una sanzione esemplare.

Non si tratta solo di maleducazione e scarso senso civico ma è un atto che può procurare anche pericolo sanitario. Non conosciamo la persona che l'ha indossata: può trattarsi di una persona sana ma anche ammalata. Proprio per questo devono essere correttamente smaltite. Con le mascherine dovremo convivere anche per molto tempo. Cerchiamo di avere rispetto per noi stessi ma soprattutto verso gli altri”.