Fiori e poesie per imparare a leggere sardo, piemontese e castigliano

Martedì, 30 giugno, ore 21 videoconferenza - collegamento transoceanico con il Circolo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina) - collaborazione di poeti contemporanei per il laboratorio linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant” organizzato dal Circolo Culturale Sardo di Biella per imparare a leggere e scrivere in lingua materna – “Semper in gherra/Sempre in guerra” è la poesia composta da Nicola Loi di Ortueri (Nuoro), curata in Italiano da Roberto Perinu e Battista Saiu, su indicazione dell’autore, tradotta in Piemontese letterario nella trasposizione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), resa in Castigliano da Matteo Rebuffa, di Candelo (Biella).

Anche questa poesia è arricchita dall’immagine di piante che crescono sul vasto territorio sardo che – quasi un continente – annovera nella sua vasta flora oltre 200 endemismi botanici, dal mare fino alla “Punta La Marmora (1834 metri), la più alta del Gennargentu. Ogni immagine è corredata da nome scientifico, nome italiano e nome sardo, arricchendo, così, la conoscenza delle piante che crescono sull’Isola.

Semper in gherra

Tue ligadu a-i custu mundu bonu, Pero isciau de su mundu malu. Chi dae sa vida no as tentu donu, Mai una di' ‘ona pro regalu. In cudda mesa de benes piena,Mai setzidu ti ses un'istante.S os chi bi setzint de te no ant pena, Tue passentzia nde tenes bastante.Ses semper in sas lacanas de mundu, De su chi agatas faghes sa regorta. Tue puru in s'animu profundu, Finas sos che a tie los cunforta’. Est una vida de disamistade, Est semper de sos poberos sa gherra. Artos e bascios e disparidade, Ca sunt pagos sos meres in sa terra. Ti mirant de sa pedde su colore

Comente no siat cosa de natura. Ma cussa no est zente de valore, Su chi possedint no comporat cura.Ma tue umile sighis su caminu, Ca bene istrintas giughes sas corrias. E su podere chi as in su sinu, No l'ant domadu chentu tirannias. C a cudda istiga mancari metzanos, Ma semper intro sa rejone issoro, No ant timidu mancu sos Romanos, Ca jughian sos pilos in su coro. Est sa vida tra odios e amores, Chi nos at postu semper in cumbata. Ma pro difender’ sos bonos valores, La cumbatimus de punta e de ata. Ca finas cudda misera persone, At in su coro su bonu cuntzetu. De amore, de pagh', ‘e unione, De amistad'e liberu rispetu.Nicola Loi, su 6 de lampadas de su 2020

*Sempre in guerra*

Tu legato a questo mondo buono,Però schiavo del mondo cattivo.Che dalla vita non hai avuto dono,Mai un giorno buono per regalo.A quella tavolata di beni piena,Mai seduto ti sei un istante.Quelli che ci si siedono di te non hanno pena,Tu pazienza nei hai bastante.Sei sempre ai confini del mondo,Di quello che trovi fai la raccolta.Tu pure nell’animo profondo,Anche quelli come te li conforti.È una vita di inimicizia,È sempre dei poveri la guerra.Alti e bassi e disparità,Perché sono pochi i padroni in terra.Ti guardano della pelle il colore,Come se non sia cosa di natura.Ma quella non è gente di valore,Quello che posseggono non comporta cura.Ma tu umile prosegui il cammino,Perché ben legati hai i lacci.E il potere che hai in seno,Non l’hanno domato cento tirannie.Perché quella stirpe magari maledetta,Ma sempre dentro la ragione loro,Non hanno temuto nemmeno i Romani,Perché avevano i peli nel cuore.È la vita tra odî e amori,Che ci ha messo sempre in conflitto.Ma per difendere i buoni valori,La combattiamo di punta e di lama.Perché anche quella misera persona,Ha nel cuore il buon concetto.Di amore, di pace, di unione,Di amicizia e libero rispetto.Nicola Loi, 6 giugno 2020

Sèmper an guèra

Ti, anlià a ’s brav mond sì,Ma contut ës-ciav dël mond gram. Che da la vita it l’has mai avù ’n cadò, Mai ’n bon di an don. A cola taulada pien-a ’d ben e ’d bon, It l’has mai sëtate ’n moment. Lor ch’as seto as fan gnun sagrin për ti, Ti ’d passiensa it n’has lòn ch’a-i fa. It ses sèmper aj finagi dël mond,It fas la cheujìa ’d lòn ch’it treuves. Ëdcò ti, d’ant ël creus ëd tò ànim, It das l’arlass a coj cmé ti. A l’é na vita d’inimicissia, A l’é sémper dij pòvër la guèra. D’àut e ’d bass e ’d disparità, Përchè ch’an sla tèra ij padron a son pòch. A vardo ’l color ëd toa pel, Cmè ch’a fùissa pa na ròba naturala. Ma cola a l’é pa ’d gent ch’val, Lòn ch’a l’han a ciama nun ësovagn. Ma ti, ùmil, it tìres anans për toa stra, Përchè ch’it l’has j’angasse bin anlià. E ’l podèj ch’it l’has an tò cassiòt A l’han maj domalo sent tiranìe. Përchè che cola genìa salacad maladeta, Ma sémper anden soa rason, A l’han gnanca avù por dij Roman, Përchè ch’a l’avìo ij pluch ant ël cheur. A l’é la vita an tra ’d ghignon e d’amor Ch’a l’ha sémper butane an dësacòrd. Ma për dësfende ij bon valorI la combatoma d’uìss e ’d taj. Përchè che cò cola përson-a misërevola A l’ha ant ël cheur un bon concet. D’amor, ëd pas, d’union, D’amicissia e ’d lìber rëspet. Nicola Loi, ël 6 ëd giugn dël 2020

Siempre en guerra Tú Atado a este mundo bueno,Pero esclavo del mundo malo.Que no recibiste ningún don de la vida,Nunca un buen día como regalo.En esa mesa llena de bienes,Nunca te sentaste por un momento.Los que se sientan no te compadecen,Tú Tienes suficiente paciencia.Siempre estás en la frontera del mundoRecoges lo que encuentras.Tú también en el alma profundatambién gente como tú consuelas.Es una vida de enemistadLa guerra siempre es de los pobres.Altibajos y disparidades,Porque son pocos los dueños en la tierra.Miran el color de tu piel,Como si no fuera algo natural.Pero aquella no es gente valiosa,Lo que poseen no implica cuidado.Pero Tú humilde sigues el caminoPorque bien atados tienes los cordones.Y el poder en tiCien tiranías no lo han domesticado.Porque tal vez ese maldito linaje,Pero siempre dentro de su razón,Ni siquiera temieron a los Romanos,Porque tenían pelos en el corazón.Es la vida entre el odio y el amor.Que siempre nos pone en conflicto.Pero para defender los buenos valores,Luchamos con punta y cuchillo.Porque incluso una persona miserable,Guarda en su corazón el buen conceptoDe amor, de paz, de unión, De amistad y respeto libre.