Cavaglià, centro estivo al via il 22 giugno

Giochi e laboratori di musica, arte e teatro, ritmo e movimento da lunedì 22 giugno al 14 agosto presso i locali e gli spazi esterni della scuola primaria, con un'uscita settimanale sul territorio, e, in caso di accordo, giornate in piscina presso la Jolly Club di Cigliano.

Questo il programma che i bambini dai 6 agli 11 anni troveranno al centro estivo ricreativo di Cavaglià, organizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione C.A.M.. Per informazioni ed iscrizioni il Comune di Cavaglià ha organizzato la mattinata di martedì 16 giugno, dalle 9 alle 12, presso l'ex sala consigliare al primo piano del municipio di via Mainelli. Ulteriori informazioni contattando Anna Ferrero (3471101213).

Da oggi, lunedì 15 giugno. ripartono inoltre i corsi per volontari del Comitato di Cavaglià della Croce Rossa Italiana, in modalità on line. E' ancora possibile aggiungersi al gruppo degli iscritti presentando richiesta e comunicando i dati al numero 016196160, alla mail cavaglia@cri.it, oppure tramite whatsapp (solo messaggi al 3668942788 oppure al 3280647794).