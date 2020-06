Ponderano Merita sull'asilo nido: "Accuse alla minoranza fuori dalla realtà"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ci aspettavamo risposte nel merito delle problematiche da noi sollevate le settimane scorse circa l’Asilo Nido Comunale di Ponderano. Sono arrivate e francamente ci lasciano esterrefatti! Del resto, in un anno di attività, dal Sindaco Locca e dai suoi più stretti collaboratori, abbiamo ricevuto solo mistificazioni, con il chiaro intento di favorire la diffusione di notizie erronee, comodamente elusive, o giudizi tendenziosi. E anche per la questione Asilo Nido è arrivata la solita fuorviante risposta dall’Amministrazione. Anche questa volta quindi nulla di nuovo, tutto risulta in linea con lo stile divisorio che ha caratterizzato l’agire del primo Cittadino sino a oggi. Tuttavia, ci conforta il fatto che i cittadini di Ponderano, e non solo, se ne stiano rendendo conto.

Partiamo dalla fine, vale a dire dall’elegante comunicato in cui la Giunta Locca spiega come l’opposizione sia “vergognosamente falsa”. E lasciamo perdere tutte le bugie e le illazioni con cui il Sindaco Locca cerca di discolparsi dalla sua pessima amministrazione, che riteniamo sia la peggiore degli ultimi 40 anni. Noi continuiamo a preferire una garbata ironia a delle squallide bugie. In questo momento il servizio di Asilo Nido Comunale è chiuso. Così è stato deciso dalla maggioranza del Sindaco Locca. I locali dove si teneva il servizio saranno dati in affitto mantenendo un vincolo d’uso. La speranza che un privato si faccia avanti e mantenga il servizio con la stessa qualità e le stesse tariffe che garantiva il Comune è di tutti. Ma a oggi non c’è certezza e, in assenza di bandi definiti, crediamo che nemmeno il Sindaco ne abbia. In merito alle contestazioni sulla “sezione lattanti” usata dal comunicato per argomentare la posizione della maggioranza, sarebbe forse utile che Locca e i suoi assessori cercassero per lo meno di conoscere i fatti di cui tentano di parlare. La sezione lattanti è stata chiusa solo quando la domanda è scesa a 1 (uno) bambino. Tenendo in considerazione che la normativa prevede che le sezioni non possano essere miste, si è preferito dedicare una puericultrice per i “divezzi o semi divezzi” (che varia con il rapporto di 1 a 5/8).

La giunta Chiorino garantì quindi il servizio con la conclusione di un accordo per i bimbi più piccoli con il micronido di Borriana, permettendo in tal modo di accogliere presso la struttura comunale un numero superiore di bambini 1-2 anni che, per le dinamiche dei rapporti puericultrice/bambino, con un lattante in organico non sarebbero potuti essere accolti. L’interesse comune ci ha sempre mossi per garantire ai ponderanesi un servizio migliore, anche – e lo ribadiamo con orgoglio- con la sperimentazione di un orario esteso. Rileggendo la risposta del Sindaco Locca viene però spontanea una domanda: come fa a invitare i cittadini a leggere delle delibere di consiglio comunale dove è scritto “cessazione del servizio asilo nido comunale”? Forse le linee programmatiche di questa amministrazione non sono decise dalla Giunta ma da qualcuno che si muove alle sue spalle?

Ponderano Merita non può più accettare un Sindaco che divide la comunità ponderanese per nascondere la propria leggerezza amministrativa ma dobbiamo ammettere che, dopo l’ultima uscita di Locca, a qualcuno verrà da pensare “meglio i privati che questa amministrazione”. Nel frattempo caro Sindaco noi continueremo con la nostra azione: dura, pulita e per tutti".