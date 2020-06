Camera di Commercio: Il 30 giugno scade il pagamento del diritto annuale

Scadrà il prossimo 30 giugno (in corrispondenza del primo acconto imposte), il termine di pagamento del diritto annuale per tutte le aziende iscritte in Camera di Commercio. Sono tenuti al versamento tutti i soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano iscritti o annotati nel Registro delle Imprese oppure nel REA.

Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico, direttamente da parte dell'impresa oppure con delega ad un intermediario abilitato. Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando quale codice ente la sigla di Biella BI o Vercelli VC, il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2020.

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare la scadenza del 30 giugno, le aziende avranno un ulteriore mese di tempo (quindi entro il 30 luglio), ma dovranno maggiorare l'importo dovuto dello 0,40% anche in caso di utilizzo in compensazione di crediti derivanti da altri tributi e/o contributi.

Si raccomanda di diffidare delle richieste di pagamento tramite bollettino postale e, prima di effettuare tali versamenti, contattare la Camera di Commercio di riferimento per opportune verifiche.

Le istruzioni di dettaglio sui soggetti tenuti o non tenuti al versamento, sulle modalità di pagamento e sugli importi del tributo sono disponibili nella pagina dedicata “Diritto Annuale” accessibile dalla home page del sito internet dell’ente camerale www.bv.camcom.gov.it.

Per chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Diritto Annuale ai numeri 015.3599311 o 0161.5981 oppure scrivere all'indirizzo e-mail diritto.annuale@bv.camcom.it .