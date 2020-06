Maltempo, in arrivo allerta gialla per temporali e allagamenti

Dopo la tregua di ieri, torna il maltempo sul Piemonte. A comunicarlo, sul proprio sito, l'Arpa Piemonte che recita: “Un minimo di pressione di origine atlantica, in avvicinamento dalla Francia verso l'arco alpino occidentale, determina un marcato peggioramento del tempo da domani martedì 16 giugno. L'ingresso di aria fredda in quota associato alla perturbazione causa un accentuato aumento dell'instabilità sul Piemonte con rovesci e temporali dapprima sulle zone pedemontane in successivo spostamento sulle pianure nel corso del pomeriggio, dove i picchi saranno localmente anche forti o molto forti con associati possibili fenomeni grandinigeni e raffiche di vento e una diminuzione delle temperature massime”.

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha anche emanato per domani un’allerta gialla per temporali: sono possibili allagamenti, fulminazioni, locali fenomeni franosi e caduta alberi. Dalla tarda mattinata di mercoledì 17 giugno è atteso un progressivo miglioramento delle condizioni con fenomeni in generale attenuazione ed esaurimento in serata.