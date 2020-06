Coggiola, si apre voragine sulla strada in località Chietti

Problemi alla viabilità a Coggiola. Nei giorni scorsi, si è verificato un grosso cedimento della carreggiata, situata in località Chietti, a causa di una voragine creatasi presumibilmente alla rottura del condotto fognario (ancora da accertare) sotto il manto stradale.

A darne comunicazione alla popolazione, in un post su Facebook, il sindaco Gianluca Foglia Barbisin: “Questa settimana si rende necessario interrompere la viabilità in località Casa Chietti di Viera per lavori da parte di Cordar Valsesia. Nelle scorse settimane si è formata una voragine sotto alla strada di diversi metri cubi. È stata riempita, ma dopo pochi giorni si è nuovamente formata. Anche mediante videoispezione non è stato possibile capire il problema. E' quindi necessario fare un grosso scavo per raggiungere un vecchio condotto fognario che si presume sia collassato. Comprendo che ci sarà un forte disagio ma, tecnicamente non è possibile fare diversamente e la situazione è potenzialmente pericolosa. Se il tempo sarà clemente potrebbero bastare due giorni di lavoro, ma tutto dipenderà da cosa si troverà una volta scavato”.

Come dispone l'ordinanza, la strada comunale Coggiola-Viera Piane, all'altezza di località Chietti, è stata chiusa alla viabilità dalle 8 di questa mattina, 15 giugno, e lo rimarrà fino alle 18 di mercoledì, 17 giugno, salvo sorprese.