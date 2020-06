Biella, consegna delle Onorificenze al merito: ecco i biellesi nominati Cavalieri, Ufficiali e Commendatori

La consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” che quest’anno non è stato possibile effettuare in occasione del 2 Giugno, Festa della Repubblica, in ragione delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica che ha colpito il nostro paese, avverrà il prossimo 19 giugno, nel corso di una breve cerimonia presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura.

Le onorificenze sono concesse dal Presidente della Repubblica e sono destinate a ricompensare benemerenze acquisite da concittadini che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia, nelle pubbliche cariche e in attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari o per segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Gli insigniti che riceveranno il riconoscimento sono Pietro Carta (Cavaliere), Pier Giuseppe Motto (Cavaliere), Maria Ruggieri (Cavaliere), il Mar. Maggiore Mario Rosario Salvato (Cavaliere), il Luogotenente Giuseppe Serreli (Cavaliere), Valentino Moda (Ufficiale) e l'ex questore di Biella Nicola Alfredo Parisi (Commendatore).