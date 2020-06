Asilo nido comunale di Ponderano, Cgil: "Decisioni preoccupanti"

La Segreteria provinciale della CGIL di Biella e la CGIL Funzione Pubblica esprimono profonda preoccupazione per le decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale di Ponderano in merito al futuro dell’asilo nido comunale. Il Comune di Ponderano ha difatti deciso di chiudere il servizio e di affittare l’immobile ad un soggetto privato tramite bando.

E’ evidente che si tratta di una scelta con la quale il soggetto pubblico abdica totalmente dal suo ruolo, in quanto l’unica preoccupazione dell’Ente sarà percepire la locazione dell’immobile. Il servizio sarà infatti totalmente nelle mani di un soggetto privato che ne determinerà costi, modalità di gestione e qualità. Su questi elementi il Comune non avrà alcuna facoltà di intervento, una scelta grave che supera persino le esternalizzazioni che sono state fatte in altri Enti. Ricordiamo che le politiche che riguardano la fascia d’età 0-6 anni non possono essere interpretate dai Comuni esclusivamente come una voce di costo ma devono essere considerate elementi fondamentali e qualificanti della loro azione amministrativa.

La scelta di abbandonarle al loro destino non può che essere considerata una scelta grave e negativa. Inoltre, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale, c’è il rischio concreto che il bando per l’affitto vada deserto e che quindi ne escano sconfitti da questa vicenda sia le famiglie di Ponderano, perchè non avranno più un servizio, che i lavoratori, in particolare quelli della cooperativa che già oggi svolgono una parte del servizio, perchè si troveranno senza un lavoro.

Diversa sarebbe stata la situazione se invece il Comune avesse mantenuto la gestione pubblica dell’asilo nido perchè soprattutto in questa fase ciò avrebbe garantito comunque la continuità e la qualità del servizio.