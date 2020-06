L'opinione di Vittorio Barazzotto: "Prove tecniche di ripartenza"

Nel linguaggio informatico, la lettera greca "Beta” indica la fase conclusiva di verifica di un nuovo programma. È un test di funzionalità per individuare gli aspetti da implementare e le criticità ancora da superare prima di arrivare al prodotto finale.

Si parla di “Beta test” anche nella scuola che, pur in affanno per le questioni contingenti, sta progettando il rientro degli alunni negli istituti per il prossimo anno scolastico con un’impostazione rinnovata. Il Politecnico di Torino, con l’ufficio scolastico regionale, ha individuato un campione di 6 scuole in Piemonte che hanno il compito di testare un progetto di ripartenza. Tra queste scuole-pilota, è stato scelto l’istituto biellese Gae Aulenti, diretto dal preside Cesare Molinari.

Si parla di “Beta test” perché le conclusioni della fase di confronto costituiranno le indicazioni che verranno rese pubbliche, a beneficio di tutte le scuole, in modo da uniformare, e rendere più concreta, la riapertura. L’obiettivo è quello di tramutare i “cosa” in “come”, ovvero le domande in risposte sulla base dei protocolli ministeriali, sperimentando le strategie ed i vincoli da seguire per arrivare ad una combinazione ottimale tra didattica in presenza e supporto formativo a distanza.

Appartengo alla corrente di pensiero che sostiene che nessuno strumento multimediale, per quanto efficiente, possa sostituire il valore di una lezione frontale, dove il ruolo educativo del docente va oltre la trasmissione del sapere, ampliandosi alla componente emozionale, che potenzia qualità e competenze in espresse nell’alunno. Dobbiamo però convivere con il rischio di una seconda ondata epidemica e non dobbiamo perdere l’esperienza maturata nel potenziamento delle nostre competenze sulla didattica a distanza.

Solo integrando i due aspetti possiamo, per una volta, pianificare la ripresa per non farci più trovare impreparati. Che una scuola biellese sia stata inserita inquesta innovativa sperimentazione scientifica di progettare la scuola di domani è motivo di vanto per il nostro territorio. L'improvvisazione cede il passo alla pianificazione e anche il Biellese è protagonista di questo importante cambio di prospettiva.