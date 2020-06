Donato, il regolamento della “nuova” IMU all'esame del Consiglio Comunale

Materia finanziaria protagonista del prossimo Consiglio Comunale di Donato, convocato per venerdì 19 Giugno 2020, alle 19, in seduta a porte chiuse non aperta al pubblico, presso il Salone dell'ex Società Operaia di Via Umberto n. 2.

L'ordine del giorno prevede infatti l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2019, l'adozione della facoltà di non mantenere la contabilità economica-finanziaria, la ratifica di due delibere di Giunta riferite ad altrettante variazioni d'urgenza e l'adozione di un'altra variazione al bilancio di previsione 2020/2022, l'approvazione del regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU e l'approvazione per l'anno 2020 delle tariffe TARI adottate per il 2019.

A completare l'ordine del giorno, l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed il relativo elenco annuale, la conciliazione richiesta dal signor Flavio Frassati in merito al possesso senza titolo di beni soggetti ad uso civico, , la sostituzione di un rappresentante in seno al Consiglio di Biblioteca, e l'approvazione dei verbali della seduta precedente.