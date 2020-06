Presenti in via Italia i rappresentanti di FDI che ieri, 13 giugno, incontravano i nuovi tesserati. "Siamo soddisfatti per le conferme e le nuove iscrizioni - afferma il Segretario provinciale Cristiano Franceschini - Facciamo politica con passione, competenza e consapevolezza. Aiutateci a diventare più grandi".