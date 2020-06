Candelo inaugura una nuova attività: Taglio del nastro per la gelateria artigianale La Rua FOTOGALLERY

È stata inaugurata con successo la nuova gelateria La Rua in piazza Castello a Candelo. Nonostante la temperatura non propriamente estiva, durante tutta la giornata di ieri, 13 giugno, i gustosi gelati artigianali offerti dalla casa sono andati a ruba, insieme alle diverse vaschette comprate per assaggiare il dolce estivo per eccellenza.

La Rua nasce dalla passione di due fratelli, Gianluca e Davide Caser, che in un periodo così difficile hanno deciso comunque di crederci e aprire la loro attività. Tra i clienti anche diversi runner biellesi, amici del corridore Davide. Presente anche il sindaco Paolo Gelone, che ha assaggiato il gelato complimentandosi con i due titolari per l'iniziativa.