Export in deciso calo nel primo trimestre 2020

Nel corso del primo trimestre 2020 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 428 milioni di euro, registrando però un calo del -9,4% rispetto al corrispondente periodo del 2019, mentre quello delle esportazioni della provincia di Vercelli è risultato superiore ai 597 milioni di euro, segnando una diminuzione pari al -6,1%.

La performance delle esportazioni delle due province si inserisce in un contesto generale che ha visto dinamiche diverse, seppure tutte prevedibilmente col segno meno, a livello territoriale. Afronte di una media nazionale attestata a -1,9%, assistiamo ad un generale calo dell’area nord occidentale del Paese che ha segnato -2,2%, nel cui ambito il Piemonte ha registrato una maggiore contrazione, pari a -5,8%.

“Un commento sui dati delle esportazioni dei nostri due territori è certamente arduo. Il dato percentuale parla chiaro, ricordiamo però che le dimensioni territoriali riflettono anche valori assoluti bassi, che rendono difficili valutazioni su un breve periodo. Inoltre, i dati a livello provinciale escono solo con cadenza trimestrale, in quanto l’Istat non mette a disposizione un dato mensile se non a livello nazionale; proprio i dati a livello nazionale hanno registrato un crollo delle esportazioni solo nel mese di marzo. Gli effetti dell’emergenza Covid-19 ed il conseguente blocco di tante attività produttive ha fatto registrare a livello nazionale un calo dell’export pari al -13,5% nel mese di marzo rispetto a marzo 2019; tra i settori più colpiti il tessile e la meccanica, quelli trainanti per le nostre due realtà. Certamente l’emergenza ha influito sui dati locali, ma il timore che devo manifestare è duplice: in prima battuta che il calo delle esportazioni rifletta anche un fattore di perdita di competitività rispetto al recente passato, certamente legata anche ad una situazione difficile per l’economia a livello globale, il secondo punto è che i dati che descriveranno il vero impatto dell’emergenza saranno quelli del futuro breve/medio periodo. Leggo proprio ora delle imprescindibili politiche a livello governativo come il “Patto per l’export” volto a favorire l’internazionalizzazione delle imprese. Un tema sul quale il sistema camerale è sempre stato attivo e attento sulla base di una semplice considerazione: dopo la crisi finanziaria del 2008 i pochi punti di crescita che abbiamo recuperato li dobbiamo all’export. Oggi le altre componenti, dai consumi agli investimenti pubblici e privati, sono stagnanti o col segno negativo. Credo che questo basti a far comprendere come l’export sia la principale via di ripresa” dichiara Alessandro Ciccioni,Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

BIELLA

Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un calo del -9,3%, costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale. La lettura dei dati deve tenere conto dei valori assoluti, il solo comparto che ha mostrato in tal senso una tenuta sui mercati esteri è quello delle altre attività manifatturiere sostanzialmente invariate. In forte calo nel complesso i prodotti tessili (-9,5%), che rappresentano il principale settore (con una quota pari a quasi il 60% del totale export provinciale) e nel cui ambito il solo segno positivo è registrato degli altri prodotti tessili (+4,6%), mentre risultano in calo gli altri comparti, con una diminuzione piuttosto marcata come per i filati (-10,7%) ed i tessuti (-13,1%). In forte contrazione anche gli articoli di abbigliamento (-9,9%) e la meccanica (-19,9%).

Per quanto concerne i mercati di sbocco, l'Unione Europea, assorbendo il 49,1% delle vendite all’estero, non è più nel suo complesso la destinazione principale dell’export biellese, per la semplice conseguenza dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione. La nuova realtà post Brexit ha fatto registrare un calo del -8,6% delle esportazioni in ambito UE. Sono proprio le vendite verso alcuni dei Paesi continentali più rappresentativi per l'export biellese a destare qualche preoccupazione per le loro dinamiche poco incisive, frequentemente caratterizzate dal segno negativo. Per i primi due mercati di sbocco, Germania e Francia, si registra rispettivamente un calo del -3,3% e del -3,4%.

Nei mercati extra UE si registra purtroppo un calo complessivo del -10,2%, con dinamiche delle vendite piuttosto pesanti. Con uno sguardo ai principali Paesi di destinazione, vediamo in calo del -18,5% le esportazioni verso la Svizzera, e del -19,8% quelle verso il Regno Unito. In netta frenata l’export verso la Cina (-18,8%), in decisa ripresa solo quelle verso la Turchia (+13,6%), mentre rallentano le esportazioni verso tutti Paesi che rivestono una certa importanza come mercati.

VERCELLI

Nel complesso il calo è di rilievo (-6,1%), specie considerando il positivo trend della provincia che nell’ultimo biennio ha registrato tra le migliori performance a livello regionale.

Anche per la provincia di Vercelli è il settore manifatturiero a coprire quasi in esclusiva la quota dell'export provinciale, segnando nel complesso un calo del -5,7% dei volumi di vendite all'estero. Il tessile abbigliamento nel corso di questo primo trimestre ha subito drammatico tracollo con un dato complessivo del -27,4%, con il comparto degli articoli di abbigliamento, il più importante in termini di valori assoluti, che chiude con -35,8%.

Nel variegato settore dell'industria metalmeccanica compaiono alcuni segni positivi, con il calo deciso però del comparto di maggiore peso, quello dei macchinari ed apparecchi n.c.a. (-7,0%).

Si registrano aumenti per il settore alimentare (+8,7%), mentre è di assoluto rilievo la dinamica degli articoli farmaceutici (+26,1%), logicamente il settore che più è stato chiamato in causa nel periodo emergenza sanitaria.

Il bacino dell’UE seppure ridotto a 27 paesi dopo la Brexit, si conferma la destinazione principale delle esportazioni vercellesi, coprendo il 52,6% delle vendite all’estero, con un leggero calo del -1,8%, registrando la buona crescita verso la Germania (+15,7%) che ha compensato alcuni segni meno verso Paesi strategici, Francia in primis (-3,1%).

L'export nei mercati extra UE ha registrato un deciso calo pari al 10,5%, influenzato dalla pesante contrazione superiore al 40% verso la Cina e Hong Kong, mentre anche il Regno Unito post Brexit fa registrare dinamiche preoccupanti (-20,4%).

Segnali positivi verso gli Stati Uniti (+22,1%) che si confermano il principale mercato extra UE.