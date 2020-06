Al via le premiazioni del contest Videogiro, in gara anche il corto girato alla Baraggia di Candelo

Questa sera, domenica 14 giugno, alle 21 in streaming sulla pagina Facebook del circuito Sìnémàh verranno premiati i vincitori del contest videociclistico a tappe Videogiro. L’evento a carattere locale ha coinvolto 7 città tra Piemonte e Liguria: Almese (TO), Candelo (BI), Carmagnola (TO), Collegno (TO), La Spezia, Malesco (VB) e Saluzzo (CN). Qui 7 giovani filmmaker si sono sfidati nella realizzazione di un cortometraggio della durata massima di 3 minuti con protagonista assoluta la bicicletta.

Durante la diretta verrà presentato il contest, curato dall’Associazione Piemonte Movie per Sìnémàh, il primo circuito italiano di sale cinematografiche e festival dei territori di provincia (www.sinemah.net) nato nell’ambito di Open Cinema, progetto operativo della Compagnia di San Paolo. Verranno inoltre trasmessi i 7 corti partecipanti (della durata di 3 minuti l’uno) in collegamento con Alessandro Gaido di Piemonte Movie e i registi dei cortometraggi in concorso. Ospite speciale Fulvio Paganin, presidente dell’Associazione Distretto Cinema, direttore artistico dell’arena estiva Cinema a Palazzo Reale e del cinema Esedra di Torino. Al termine della visione verranno proclamati i 3 vincitori che riceveranno il 1° premio di 1.000€; 2° premio di 400€; 3° premio di 100€.

Il contest, sorpreso dall’emergenza COVID-19, ha dovuto interrompere il tour di proiezioni dei cortometraggi nelle sale delle città coinvolte e le operazioni di voto, di qui la scelta – inevitabile – di concentrare le votazioni on line. Alle valutazioni del pubblico, aperte a tutti tramite la pagina Facebook di Sìnémàh, si è scelto di affiancare quelle dei gestori delle sale che ne costituiscono il circuito. Ognuno di loro indicherà tre preferenze (segnalando l'ordine di gradimento dal primo al terzo) e non potrà votare per il video realizzato sul proprio territorio. I loro voti si sommeranno a quelli raccolti on line, determinando la classifica finale che verrà annunciata domenica 14 giugno. Tra i videociclisti in gara c'è anche Giacomo Piumatti con Ysangarda, girato nella Baraggia di Candelo, la “savana padana”, in sella ad una bicicletta.