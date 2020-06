"fffortissimo", l'ultimo libro edito da Accademia Perosi finalista del Premio Estense

In una conferenza stampa in diretta streaming la Giuria del Premio Estense, presieduta da Guido Gentili, editorialista de Il Sole 24 Ore e composta da Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Jas Gawronski, Paolo Giacomin, Giordano Bruno Guerri, Alberto Faustini, Laura Laurenzi, Gianni Riotta, Alessandra Sardoni e Luca Traini, ha annunciato la scelta dei quattro volumi, sui 50 presentati, da portare in finale alla 56a edizione del Premio Estense.

A contendersi l'Aquila d'Oro 2020 ci sarà anche Alberto Sinigaglia con "fffortissimo", edito dall'Accademia Perosi e presentato in anteprima a Biella lo scorso gennaio. Accanto a lui Silvia Bencivelli con "Sospettosi" (Einaudi), Pablo Trincia con "Veleno" (Einaudi) e Concetto Vecchio con "Cacciateli! Quando i migranti eravamo noi" (Feltrinelli). Il vincitore sarà decretato dalla giuria popolare, composta da quaranta lettori, che si riunirà il prossimo 26 settembre, giorno della cerimonia di premiazione, a Ferrara, la città che ospita il premio.

fffortissimo

Tre f sul pentagramma indicano “fortissimo”, eseguire con il massimo sforzo e quattro “elementi” vitali: testa, cuore, muscoli, polmoni. Vissute al massimo sono le vite dei compositori Malipiero, Petrassi, Boulez, Berio, Nono, Stockausen, Penderecki, Bussotti, Corghi, Henze, Rihm, Kurtag, Donatoni. Dei direttori Claudio Abbado, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, dei maestri Bernstein, Giulini e Gavazzeni dai quali hanno afferrato il testimone, dei loro colleghi Mehta, Maazel, Ozawa, Prêtre. Di solisti come Rostropovič, Ughi e Brunello, di registi come Zeffirelli e Ronconi, di scenografi come Emanuele Luzzati. Di artisti della musica popolari come Paolo Conte, Stefano Bollani, Ludovico Einaudi, Nicola Piovani. Interrogati in profondità, rivelano atmosfere, cultura, idee d’una stagione tra le più intense e innovative nella storia della musica.